Таким буде iPhone Fold: перший складаний смартфон Apple показали на фото і відео

Ймовірним дизайном поділився Джон Проссер – інсайдер із надійною репутацією.

Інформатор і блогер Джон Проссер, з яким судиться Apple, у своєму новому відео показав iPhone Fold. Інсайдер каже, що знає, як виглядатиме дебютний складаний телефон Apple.

Якщо рендери вірні, то iPhone Fold буде у форматі "книжки", як Samsung Galaxy Z Fold, але з унікальними пропорціями: ширшим і "квадратнішим" внутрішнім екраном, схожим на iPad mini, і зовнішнім дисплеєм завширшки iPhone 12/13 mini.

Очікується, що пристрій матиме розмір приблизно 9 мм у складеному стані та ~4,5 мм при повному відкритті – це буде найтонший iPhone та один із найтонших пристроїв Apple за весь час.

Відео дня

Девайс показаний у двох кольорах: чорному й білому. Особливу увагу приділено складному екрану: раніше стверджувалося, що Apple домоглася в iPhone Fold, того, чого не змогли інші компанії – "майже невидимої" лінії згину.

Apple може використовувати спеціальні металеві пластини, рідкий метал у петлі і просунуті сенсорні панелі, щоб мінімізувати видиму лінію згину.

Якщо інформація підтвердиться, пристрій оснастять чотирма камерами: фронтальною, внутрішньою і двома основними. Замість Face ID у нього буде Touch ID у бічній кнопці, а замість фізичного лотка для "сімки" – eSIM-технологія.

За різними оцінками, пристрій може коштувати від 2000 до 2400 доларів - імовірно, ближче до верхньої межі. Це помітно дорожче за основних конкурентів у цьому форм-факторі. Реліз першого iPhone з гнучким екраном заплановано на осінь 2026 року.

Складаний iPhone ще навіть не анонсований, а Samsung вже готує його копію, пишуть джерела. У 2026 році конкурент Apple, окрім класичних Galaxy Z Fold й Flip, випустить складаний смартфон з більш "планшетними" пропорціями.

Нагадаємо, раніше цього місяця Samsung випустила свій перший смартфон із трьома екранами – незважаючи на великий цінник у $2400 новинку швидко розкупили. На глобальному ринку пристрій з'явиться на початку 2026 року.

Вас також можуть зацікавити новини: