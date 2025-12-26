Удар по російському порту Темрюк: у ЗМІ оприлюднили супутникові знімки

Дим від пожежі в порту розтягнувся на понад 30 кілометрів.

25 грудня далекобійні дрони завдали удару по нафтових резервуарах у морському порту Темрюк. Він знаходиться у Краснодарському краї країни-агресорки Росії.

Російська служба "Радіо Свобода" опублікувала супутникові знімки, на яких продемонстровано наслідки атаки. На ворожому обʼєкті спалахнула пожежа.

Дим від загоряння в порту розтягнувся на понад 30 кілометрів.

"За даними оперативного штабу Краснодарського краю площа пожежі зросла до 4 тисяч квадратних метрів, а на її гасінні задіяно майже 100 осіб та 26 одиниць техніки", – йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що резервуари було уражено далекобійними дронами Центру спецоперацій "Альфа" Служби безпеки України.

Удари по Росії

Українські дрони завітали і на Оренбурзький газопереробний завод. Це найбільший у світі газохімічний комплекс, який переробляє 37,5 мільярда кубометрів газу на рік. Внаслідок атаки сталося займання газу в трубопроводі естакади установки 3У-70.

Також ЗСУ уразили Новошахтинський завод нафтопродуктів у Ростовській області. Для удару застосували крилаті ракети повітряного базування Storm Shadow. Новошахтинський завод є одним із найбільших постачальників нафтопродуктів на півдні РФ та залучений до забезпечення окупаційних військ Росії.

