Зеленський може зустрітися з Трампом уже цього тижня: Kyiv Post назвав імовірну дату

Президент України готується до термінового візиту до Флориди. Мета поїздки - прямі переговори з командою Дональда Трампа в Мар-а-Лаго.

Найближчими днями очікується візит президента України Володимира Зеленського до Флориди для надважливих переговорів у Мар-а-Лаго - ймовірному місці зустрічі з керівництвом США.

За словами дипломатичного джерела Kyiv Post, візит може відбутися вже 28 грудня, "якщо все піде за планом". Раніше український лідер детально розповів про телефонну розмову, яка відбулася на Різдво з посланцями президента США Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером.

Він описав дискусію як глибоке занурення у "формати, зустрічі та терміни", необхідні для припинення кровопролиття. "У нас є нові ідеї", - заявив Зеленський, сигналізуючи про відмову від туманних банальностей, поки Білий дім встановлює дедлайни до кінця року. "Деякі документи вже підготовлені. Як я бачу, вони майже готові. А деякі документи готові повністю", - підкреслив він.

Високопоставлений західний чиновник, який бере участь у координації між США і Європою, повідомив ЗМІ, що поточний настрій можна описати як "обережну інтригу". Це відбувається після нещодавніх зустрічей високого рівня в Маямі та Флориді, пов'язаних із мирною ініціативою адміністрації Трампа.

"Рівень конкретики вищий, ніж ми бачили раніше, - сказав чиновник на умовах анонімності. Але найскладніші частини - гарантії безпеки, примус до виконання і юридичні зобов'язання Росії - все ще далекі від вирішення". - зазначив він.

Стратегія очевидна: Україна грає на випередження скептицизму в дусі "Америка насамперед", пропонуючи готове рішення. Воно покликане узгодити інтереси безпеки Вашингтона зі шляхом до припинення війни, яка виснажує західну скарбницю.

Журналісти повідомляють, що Різдвяний "наступ України" надсилає чіткий сигнал: Київ більше не чекає мирних планів із Вашингтона чи Брюсселя. Замість цього він пише свій власний, доставляючи готову до підписання дорожню карту безпосередньо адміністрації Трампа.

Останні зустрічі Зеленського з Трампом - що відомо

Раніше УНІАН повідомляв, що президент України на зустрічі з Трампом у серпні допустив "пропорційний обмін" територіями. Він під час переговорів не відкинув обмін територіями, але вказав на складнощі в цьому питанні.

Крім того, ми також розповідали про подальшу зустріч президентів України та США, яка принесла Зеленському хороші новини. Відносини між лідерами тоді нібито, безсумнівно, покращилися.

