Багато може вирішитися до нового року: Зеленський анонсував зустріч із Трампом

Зустріч Зеленського з Трампом може відбутися найближчим часом.

Є домовленість про зустріч на найвищому рівні з президентом США Дональдом Трампом найближчим часом.

Про це повідомив у Telegram президент України Володимир Зеленський. Він зазначив, що секретар Ради національної безпеки і оборони, голова української делегації на перемовинах зі США Рустем Умєров мав контакти з американською стороною і є домовленості про зустріч з Трампом.

"Рустем Умєров доповів про контакти з американською стороною. Жодного дня не втрачаємо. Домовилися про зустріч на найвищому рівні – з Трампом найближчим часом. Багато може вирішитися до нового року. Слава Україні!", - повідомив Зеленський.

Відео дня

Візит Зеленського у США

Як повідомляв УНІАН, найближчими днями очікується візит президента України Володимира Зеленського до Флориди для надважливих переговорів у Мар-а-Лаго - ймовірному місці зустрічі з керівництвом США.

За словами дипломатичного джерела Kyiv Post, візит може відбутися 28 грудня. Зелленський розповів про телефонну розмову, яка відбулася на Різдво з посланцями президента США Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером. Він зазначив, що деякі документи вже підготовлені, а деякі "готові повністю".

Вас також можуть зацікавити новини: