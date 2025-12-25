Перше засідання робочої групи з питань підготовки виборів пройде 26 грудня, - Корнієнко

Перший віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко розповів, що перше засідання буде складатися з двох великих блоків.

Перше засідання робочої групи з підготовки законодавчих пропозицій щодо питання організації та проведення виборів під час воєнного стану відбудеться в п'ятницю, 26 грудня, повідомив Інтерфакс-Україна голова робочої групи, перший віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко.

"Завтра о 13.00 заплановано перше онлайн засідання робочої групи з питань підготовки виборів, референдумів під час воєнного стану та в повоєнний період. Наразі до складу робочої групи вже залучено близько 60 людей. Також можливо будуть долучатися люди без статусу члена робочої групи, але з можливістю брати участь", - розповів він в четвер, 25 грудня.

Корнієнко поділився, що в робочій групі є по два представника від всіх фракцій та груп парламенту, а також до 10 осіб від ключових громадських організацій та представники органів виконавчої влади та силових структур.

"Рівень представництва різний - в основному це заступники керівників профільних департаментів, від МЗС, наприклад, державний секретар. В групі 5 членів Центральної виборчої комісії на чолі з головою. Є представники секретаріатів і ЦВК, і апарату Верховної Ради для того, щоб фіксувати технічну складову", - додав перший віцеспікер парламенту.

За його словами, перше засідання буде складатися з двох великих блоків.

"Перший блок – це організаційний. Ми поговоримо, як ми будемо працювати далі. У мене є ідея, зокрема, об’єднатися в тематичні підгрупи і в них провести більш професійні технічні обговорення, а потім на великій групі це все вже обговорювати, фіналізувати", - розповів Корнієнко.

За словами віцекспекера Верховної Ради, під час другого блоку члени робочої групи заслухають виступ Центральної виборчої комісії.

"Члени ЦВК підготують таку оглядову презентацію, де піднімуть всі ті проблеми, які є і в виборах під час воєнного стану, і в повоєнних виборах… І далі ми просто обміняємось думками щодо того, які з цих проблем і як можна вирішувати, куди треба рухатись… Ну так, приблизно дві години ми попрацюємо", - сказав він.

За словами Корнієнка, засідання робочої групи транслюватиметься онлайн у соціальних мережах та в Youtube.

Проведення виборів в Україні: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що президент України Володимир Зеленський зазначив, що Україна має якнайшвидше провести вибори президента після підписання мирної угоди з Росією. За словами Зеленського, таке бачення мають партнери України. Водночас, він зазначив, що для проведення виборів потрібна безпека самого процесу. Президент України уточнив, що мова йде саме про вибори очільника країни, бо на парламентські вибори накладені конституційні обмеження.

Також ми писали, що Центральна виборча комісія відновила функціонування автоматизованої інформаційно-комунікаційної системи "Державний реєстр виборців" в частині взаємодії з виборців. Коли в країні було введено воєнний стан з метою захисту цілісності бази даних Реєстру, комісія постановою від 24 лютого 2022 року тимчасово припиняла ведення Реєстру. Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія зазначив, що оновлення реєстру виборців є однією з базових умов проведення будь-яких виборів.

