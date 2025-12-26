Золото і платина б'ють рекорди: скільки тепер коштують метали

Усі дорогоцінні метали дорожчають на очах.

Золото, срібло і платина в п'ятницю, 26 грудня, досягли нових рекордів. Спекуляції та зниження ліквідності наприкінці року підтримали ціни на дорогоцінні метали, а ринки врахували можливість подальшого зниження ставок у США і зростання геополітичної напруженості.

Агентство Reuters пише, що спотове золото зупинилося на відмітці 4504,79 долара за унцію станом на 6:23 за київським часом, після того, як досягло рекордного рівня в 4530,60 долара, а ф'ючерси на золото в США з поставкою в лютому зросли на 0,7% до 4535,20 долара. Таким чином, 1 грам золота коштував 145,32 долара.

При цьому спотове срібло підскочило на 3,6% до 74,56 долара за унцію після досягнення рекордного рівня в 75,14 долара. Таким чином, 1 грам металу коштував 2,4 долара.

Відео дня

Старший аналітик ринку в OANDA Кельвін Вонг вважає, що в першій половині 2026 року золото може піднятися до 5000 доларів, а срібло - до 90 доларів.

Цього року золото продемонструвало велике зростання, зафіксувавши найбільший річний приріст з 1979 року. При цьому срібло подорожчало на 158% з початку року, перевершивши зростання золота майже на 72%, завдяки структурному дефіциту, внесенню до американського списку критично важливих мінералів і стійкому промисловому попиту.

Водночас спотова ціна на платину зросла на 7,8% до 2393,40 доларів за унцію після досягнення раніше рекордного рівня в 2429,98 долара, а ціна на паладій піднялася на 5,2% до 1771,14 долара після трирічного максимуму на попередній сесії. Таким чином, 1 грам платини коштував 77,21 долара, а 1 грам паладію - 57,13 долара.

Платина і паладій різко подорожчали через дефіцит пропозиції, невизначеність із митами і переходу інвесторів із золота на ці метали. З початку року платина подорожчала приблизно на 165%, а паладій - більш ніж на 90%.

Ціни на метали - останні новини

23 грудня золото дорожчало, майже діставшись психологічної позначки в 4 500 доларів, на тлі ослаблення долара і геополітичної невизначеності. Срібло також зростало, а його ціна піднялася на 0,7% до 69,51 долара за унцію.

На цьому тлі зросли й інші дорогоцінні метали. Платина подорожчала на 3% до 2 184 долари за унцію, що стало найвищим показником за понад 17 років. Паладій зріс на 2,8% до 1 811 доларів (58,22 долара за грам), оновивши максимум за три роки.

Своєю чергою мідь досягла нового історичного максимуму, сягнувши 12 044 доларів за тонну. Цей найважливіший метал демонстрував найбільше зростання за рік з 2009 року через перебої у видобутку та "торговельну війну" президента США Дональда Трампа.

Вас також можуть зацікавити новини: