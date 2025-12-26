Дрони навідалися на багатостраждальний Волгоградський НПЗ

Місцеві повідомили, що в місті пролунала серія з 20 вибухів.

Уночі дрони атакували Волгоград, унаслідок чого на місцевому нафтопереробному заводі (НПЗ) спалахнула пожежа.

Як повідомили місцеві пабліки, у місті пролунало щонайменше 20 вибухів, після яких почалася пожежа біля НПЗ "Лукойл-Волгограднефтепереработка", який є одним із найбільших у РФ.

За даними місцевих жителів, більшість вибухів лунала в Красноармійському районі міста, а в небі було видно яскраві спалахи. Безпілотники летіли надто низько.

Губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров заявляв, що вночі підрозділи ППО "відбивали атаку БПЛА" і що, за офіційними даними, постраждалих і пошкоджень об'єктів немає.

Удари по НПЗ "Лукойл-Волгограднафтопереробка"

НПЗ "Лукойл-Волгограднафтопереробка" є одним із ключових підприємств, обсяг максимальної потужності якого становить 15,7 млн тонн на рік. Цей НПЗ випускає бензин, дизельне паливо та авіаційне паливо.

Українські сили атакували цей НПЗ уже не раз. Так, після ударів 18 вересня і 6 листопада завод було зупинено через пошкодження установки первинної переробки та гідрокрекінгу, що призвело до зниження його потужностей і вплинуло на експорт російських нафтопродуктів.

