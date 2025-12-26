'Фронти буквально забиті': 'Флеш' розповів, як окупанти протидіють дронам на передовій

За словами фахівця, цей підхід, на жаль, "на 100% правильний".

Пілоти одного з українських підрозділів знищили на передовій засіб радіоелектронної боротьби окупантів (РЕБ) "Силок" ("Штора").

Про це у своєму Телеграм-каналі розповів експерт із систем радіоелектронної боротьби та зв'язку Сергій "Флеш" Бескрестнов. Він зазначив, що ціль була добре захована.

"У нього кілька логоперіодичних довгих антен, які складно заховати. Хочу ще раз зауважити, що російський фронтовий РЕБ йде шляхом придушення відеоканалів ФПВ, а не каналів управління", – акцентував фахівець.

Він додав, що цей підхід, на жаль, "на 100% правильний".

"Всі фронти буквально забиті їхніми "Шторами"", – резюмував "Флеш".

РЕБ "Штора"

У листопаді Сергій Бескрестнов повідомляв, що на фронті було зафіксовано появу російських засобів радіоелектронної боротьби типу "Штора". Вони працюють у відеодіапазоні FPV 6,2–7,2 ГГц.

Фахівець пояснював, що такий підхід дозволяв ворогу подавляти сигнали управління та відеозв’язку FPV-дронів. Він зазначав, що українські захисники перед цим почали використовувати дрони у розширених частотних діапазонах для обходу російських перешкод.

"Ми можемо приховувати будь-які рішення й розробки, але як тільки вони потрапляють до противника у вигляді трофея – інформація миттєво поширюється, і вони починають створювати власні аналоги або засоби протидії", – писав тоді експерт.

