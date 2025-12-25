Росія розробляє проєкт 'військового туризму' на Донбасі, - The Times

Окупаційна влада Маріуполя очікує до 2030 року прийняти до мільйона туристів.

Епіцентр найбільшої війни в Європі з 1945 року може не здаватися ідеальним місцем для відпочинку, але це не заважає прокремлівським чиновникам в окупованій частині східної України намагатися залучити туристів, повідомляє The Times.

Видання зазначає, що попри продовження запеклих боїв, влада підконтрольних Росії районів Донецької області розробляє проект "військового туризму" задля розвитку місцевої економіки.

В статті йдеться, що віцепрем'єр-міністр так званої Донецької Народної Республіки Кирило Макаров заявив, що туристів планують возити до "ключових місць військової слави".

Видання нагадало, що російський диктатор Володимир Путін вперше відправив війська в Донецьку область у 2014 році, за 8 років до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Вказується, що цьому регіоні відбувалися одні з найзапекліших боїв війни, зокрема битва за Бахмут. Видання наводить дані, що там могли загинути десятки тисяч російських військових, перш ніж Москва врешті-решт захопила зруйноване місто.

Також в Донецькій області розташоване й місто Маріуполь, яке було зруйноване російськими бомбардуваннями в 2022 році.

В пубілкації підкреслюється, що поки що незрозуміло, до яких міст планують доставляти туристів та як окупаційна російська влада планує гарантувати їм безпеку.

Примітно, що цей план є частиною національного проекту Росії "Туризм та гостинність", який має бути запущений з 2026 року. За словами Макарова, близько мільярда рублів планується інвестувати в відновлення готелів та іншої інфраструктури в Донецькій області. При цьому, він не розкрив джерело фінансування.

"Цих грошей не вистачить на відновлення готелів та іншої туристичної інфраструктури, яку зруйнували росіяни. І це навіть якщо ви знайдете "військових туристів", які не проти відсутності водопроводу, дефіциту бензину тощо", – висловила думку українська журналістка Галина Койнаш.

Видання розповіло, що пошкодження системи водопостачання внаслідок обстрілів призвели до того, що води в домівках жителів часто немає. Тому люди викопали імпровізовані колодязі або збирають дощову воду, щоб поповнити мізерні запаси води, які доставляють у райони вантажівками.

Влітку діти виклали в мережу відео, на якому просять очільника Кремля Володимира Путіна допомогти з постачанням води.

"Дядьку президенте, допоможіть нам! Щоранку я прокидаюся і сподіваюся, що з крана буде текти вода, але її немає", - сказала одна дівчинка.

За словами однієї з місцевих жительок, душ вона може прийняти тільки в російському місті Ростов-на-Дону, що розташоване за 160 кілометрів від її місця проживання.

"Ми бронюємо номер у готелі, і я приймаю дуже довгий душ. Я просто стою під водою і відчуваю себе людиною. Це ніби повернення до нормального життя", - розповіла вона.

Видання цитує слова російського диктатора, що Донецька та Луганська області є "родючим ґрунтом для розвитку туризму". Додається, що він закликав бізнес інвестувати в цей регіон.

"Тут є привабливі умови", - заявив в травні 2025 року очільник Кремля.

За словами призначеного Кремлем мера Маріуполя Олега Моргуна, за оцінками влади міста, до 2030 року його може відвідати до мільйона туристів. При цьому, він визнав наявність "серйозних проблем з інфраструктурою".

"Усі будівлі та споруди, що були, пошкоджені", - заявив Моргун, однак не згадав про російське вторгнення в Україну.

В статті зазначається, що окупаційна влада Маріуполя відновила Драматичний театр, який був пошкодшений в результаті бомбардування в 2022 році. Як очікується, перші вистави в ньому відбудуться в новорічний період.

Видання наводить дані, озвучені президентом України Володимиром Зеленським, про те, що під час російського бомбардування міста загинули щонайменше 20 000 людей.

"Загарбники планують перетворити трагедію міста, його руїни, масові поховання на атракціони та платформу для російської пропаганди. Все це з однією метою – заробити якомога більше грошей", - йдеться в заяві міської ради Маріуполя, яка була перевезена після російської окупації до Дніпра.

