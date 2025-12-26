Захоплення командного пункту в Гуляйполі: Волошин розповів, що відбувається

Наразі почато розслідування за фактом того, що батальйон 106 бригади ТрО покинув спостережний пункт, залишивши особисті речі.

За фактом можливого захоплення російськими окупантами одного з українських пунктів управління у Гуляйполі Запорізької області проведуть розслідування.

Про це повідомив "Суспільному" речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин. Він деталізував, що в разі підтвердження такого факту правоохоронці відкриють кримінальне провадження.

"За даним фактом представники відповідних компетентних органів проводять детальне розслідування, яке має встановити причини і передумови виникнення подібного факту і взагалі, чи мав він місце. Після нього буде оприлюднена інформація", - підкреслив Волошин.

Відео дня

Він зазначив, що за результатами розслідування будуть оцінені дії кожної посадової особи, яка причетна до даних подій.

"Ніхто і нічого не буде приховувати", - запевнив Волошин.

Також, за даними видання, нині розпочато розслідування за фактом того, що батальйон 106 бригади ТрО покинув спостережний пункт, залишивши особисті речі.

Ситуація в Гуляйполі

25 грудня у соцмережах з'явилося відео, на якому російські військові стверджують, що нібито захопили командно-спостережний пункт 1 батальйону 106 окремої бригади територіальної оборони. Також на відео показали залишені ноутбуки, телефон, карти.

Раніше американський Інститут з вивчення війни зауважив, що ситуація на Гуляйпільському напрямку вкрай серйозна, оскільки окупаційні війська там продовжують підтримувати інтенсивні наступальні операції.

Крім того, росіяни намагалися ізолювати Гуляйполе з північного сходу, щоб підтримати свої зусилля із захоплення міста зі сходу.

Вас також можуть зацікавити новини: