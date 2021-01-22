У Росії в Приволзькому районному суді Казані прокурор запросив по дев'ять років позбавлення волі двом місцевим жителям за групове зґвалтування секс-працівниці та грабіж.
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Зазначається, що один з обвинувачених Тімербулат Шагімуллін – Колишній співробітник Росгвардії, який забезпечував охорону вищих посадових осіб. Він звільнився зі служби та через три дні скоїв злочин з другом Ніязом Хісматовим.
За словами потерпілої, 12 жовтня 2019 року в її квартиру прийшли обвинувачені та запропонували їй своє заступництво і зажадали 20 тисяч рублів. Вона їм відмовила, але їй стали погрожувати побиттям. Повія перевела вимагачам гроші, після чого вони ґвалтували її кілька годин.
VIP-охоронця та його спільника обвинувачують у зґвалтуванні, вимаганні, крадіжці та грабежу.
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