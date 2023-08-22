Одна з причин - Путіну нікого призначити на місце, що звільнилося.

ФСБ намагається натиснути на Путіна, щоб він звільнив міністра оборони РФ Сергія Шойгу і начальника Генштабу Валерія Герасимова, заявляв Bloomberg з посиланням на свої джерела, а також це підтвердив представник ГУР МОУ Андрій Черняк.

Однак, як стверджує експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак, Путін на це ніколи не піде, і тому є кілька причин.

"Наскільки ми знаємо, модус операнді і модус вівенді Путіна полягає в наступному: чим більше на нього тиснуть або просять зняти з посади якусь людину, тим менш імовірно що він це зробить",-говорить він.

За словами Ступака, Путін катастрофічно не любить коли на нього тиснуть. Тому, якщо від Путіна дійсно вимагають звільнити Шойгу і Герасимова, швидше за все, він цього не зробить.

Крім того, за словами експерта, є ще одна причина, чому російський диктатор цього не зробить - нікого призначати на місце, що звільнилося:

"Не зробить він це ще з тієї причини, тому що лава запасних у Путіна – вона не просто коротка, її просто немає, її просто здали на металобрухт, дерево зняли, метал продали".

Експерт зазначає, що, наприклад, Шойгу – старий перевірений соратник Путіна, у якого до того ж "нуль політичних амбіцій".

"Він інертний, йому б тихенько сидіти, заробляти гроші, розпилювати бюджет Російської армії, але не все ось це (політична боротьба)", - стверджує Ступак.

Якщо ж на місце Шойгу призначити молодого амбітного перспективного генерала, то, зазначає експерт, виникає питання, "як довго йому буде цікаво перебувати в цих коротких штанцях міністра оборони", так що він цілком може захотіти зайняти місце Путіна.

"У Путіна там різні фантазії в голові грають, і тому він побоюється призначати когось нового", - підсумував експерт.

Звільнення Шойгу і Герасимова - що відомо

Як повідомляв представник ГУР МОУ Андрій Черняк, внутрішньополітична боротьба всередині Кремля набирає обертів, і ФСБ робить спроби змінити керівництво російського Міноборони. Він зазначав, що конфлікт між ФСБ і регулярною армією є продовженням заколоту Євгена Пригожина.

Спроби ФСБ натиснути на Путіна з вимогою звільнити Шойгу і Герасимова підтверджували також західні ЗМІ.

У висновках Інституту вивчення війни також зазначалося, що в оточенні Путіна стався розкол, який послабив режим президента РФ.

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