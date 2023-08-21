Українська розвідка уважно спостерігає за перебігом конфлікту кремлівських чиновників.

Керівництво Федеральної служби безпеки РФ намагається усунути від влади очільника Міноборони Росії Сергія Шойгу і начальника Генерального штабу російської армії Валерія Герасимова.

Як повідомив представник ГУР МОУ Андрій Черняк для РБК-Україна, внутрішньополітична боротьба всередині Кремля набирає обертів.

"Воєнна розвідка України підтверджує спроби ФСБ змінити керівництво російського Міноборони. Цей внутрішній конфлікт триває, а переможцем у ньому може бути лише одна зі сторін. Однак поки неясно, яка зі сторін візьме гору в цьому протистоянні", - сказав Черняк.

Відео дня

Він додав, що конфлікт між ФСБ і регулярною армією є продовженням заколоту Євгена Пригожина. ГУР уважно спостерігає за перебігом конфлікту, чистками генералітету, арештами, спецзаходами, загадковими смертями представників силових еліт держави-агресора.

"Виглядає так, що кремлівський немолодий вождь через шалену військову авантюру опинився силоміць посадженим на шпагат між наближеними кланами: і всидіти важко, і піднятися боляче. Якщо якийсь клан раптом знову почне стрімкий рух не в тому напрямку, то конструкція взагалі може посипатись", - зазначив представник ГУР.

Розкол всередині Кремля

Напередодні західні ЗМІ інформували про те, що спецслужби РФ тиснуть на Путіна з вимогою звільнити Шойгу і Герасимова.

У висновках Інституту вивчення війни також зазначалося, що в оточенні Путіна трапився розкол, який послабив режим президента РФ.

Також після заколоту Пригожина розпочалися масштабні звільнення командирів у російській армії.

Вас також можуть зацікавити новини: