З далекоміром і тепловізором: Caterpillar випустила новий протиударний смартфон

12:51, 23 лютого 2018
Наука та IT
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Caterpillar володіє протиударними властивостями і водонепроникністю / фото digitaltrends.com

Про це повідомляє інформаційний портал 3DNews.

Як стало відомо, новинка від Caterpillar оснащена вбудованою камерою з інфрачервоним датчиком, який дасть власнику смартфона можливість вимірювати температуру об'єктів у діапазоні від -20 до +400 градусів за Цельсієм. Також повідомляється про датчик вимірювання дистанції та сенсор для визначення складу атмосфери, встановлені у пристрої.

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Відзначається, що девайс від Caterpillar, окрім іншого, має протиударні властивості і водонепроникний. Таким чином, користувач зможе використовувати гаджет в воді на годину або кидати його з висоти 1,8 метра, однак жодних суттєвих пошкоджень для телефону не буде.

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Теги: #CAT S61#Caterpillar телефон