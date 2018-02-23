З далекоміром і тепловізором: Caterpillar випустила новий протиударний смартфон

Новинка від Caterpillar оснащена вбудованою камерою з інфрачервоним датчиком, який дасть власнику смартфона можливість вимірювати температуру об'єктів у діапазоні від -20 до +400 градусів за Цельсієм.

Компанія Caterpillar представила публіці свій новий захищений смартфон CAT S61, який прийшов на зміну моделі S60.

Про це повідомляє інформаційний портал 3DNews.

Як стало відомо, новинка від Caterpillar оснащена вбудованою камерою з інфрачервоним датчиком, який дасть власнику смартфона можливість вимірювати температуру об'єктів у діапазоні від -20 до +400 градусів за Цельсієм. Також повідомляється про датчик вимірювання дистанції та сенсор для визначення складу атмосфери, встановлені у пристрої.

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Відзначається, що девайс від Caterpillar, окрім іншого, має протиударні властивості і водонепроникний. Таким чином, користувач зможе використовувати гаджет в воді на годину або кидати його з висоти 1,8 метра, однак жодних суттєвих пошкоджень для телефону не буде.