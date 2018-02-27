У Каліфорнії дозволили використовувати безпілотні автомобілі

Виробникам автомобілів треба буде довести, що їхні технології безпечні і стійкі до кібератак.

Влада Каліфорнії схвалила зміни в правила дорожнього руху в штаті. Тепер в Каліфорнії допускається експлуатація автомобілів без водіїв і під дистанційним контролем оператора.

Читайте такожУ Стокгольмі запустили перші безпілотні пасажирські автобуси (фото)Дозволи можуть почати видавати вже 2 квітня, передають Ведомости з посиланням на Financial Times. Досі при русі безпілотних автомобілів в Каліфорнії вимагалася в салоні присутність людини, яка могла взяти на себе управління у разі надзвичайної ситуації.

Виробникам автомобілів треба буде довести, що їхні технології безпечні і стійкі до кібератак. Крім того, компанії повинні будуть представити план взаємодії з правоохоронними органами. П'ятдесят компаній вже тестують безпілотні автомобілі. Серед них – Uber, Apple, Ford і Toyota. «Це важливий крок вперед для автономних технологій в Каліфорнії», – вважає директор департаменту автомобільних транспортних засобів Каліфорнії Жан Шиомото.

Прихильники нових правил кажуть, що комп'ютери водять краще людей, яких можна відволікти. Противники стверджують, що тепер водіння буде схоже на відеогру. «За винятком того, що на карту поставлять життя», – зазначає Джон Сімпсон із Consumer Watchdog. Однак поки люди не будуть повністю виведені з системи управління автомобілем – все ще залишиться віддалений оператор, який зможе використовувати бездротове з'єднання або поговорити з пасажирами автомобіля.

Каліфорнія – не перший штат, який дозволив безпілотні автомобілі. У Мічигані і Неваді вже діють ці правила, також проходять тестування в Арізоні.