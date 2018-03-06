Лижі для автомобіля: як з повнопривідного авто зробити снігохід (відео)

12:15, 06 березня 2018
Наука та IT
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Це є подобою взуття для людини. Авто взуває на свої шини додаткові гусениці, а затиснуте між двома роликами колесо, обертає саму гусеницю і дозволяє автомобілю виїжджати з найбільш засніжених місць.

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Розробники стверджують, що водій навіть не відчує змін в управлінні.

На снігу машина розганяється до 65 кілометрів. Вартість повного комплекту таких шин коштує 25 тисяч доларів.

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Теги: #сніг#дороги#TrackNGo