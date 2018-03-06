Лижі для автомобіля: як з повнопривідного авто зробити снігохід (відео)
12:15, 06 березня 2018Наука та IT
2130 0
Американська компанія TrackNGo представила систему, яка за лічені хвилини модернізує авто для руху снігом або багнюкою.
Лижі для автомобіля
Таку систему можна поставити на будь-який повнопривідний автомобіль.
Це є подобою взуття для людини. Авто взуває на свої шини додаткові гусениці, а затиснуте між двома роликами колесо, обертає саму гусеницю і дозволяє автомобілю виїжджати з найбільш засніжених місць.
Читайте такожКиїв через сильну заметіль з самого ранку паралізували затори
Розробники стверджують, що водій навіть не відчує змін в управлінні.
На снігу машина розганяється до 65 кілометрів. Вартість повного комплекту таких шин коштує 25 тисяч доларів.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter