Лижі для автомобіля: як з повнопривідного авто зробити снігохід (відео)

Американська компанія TrackNGo представила систему, яка за лічені хвилини модернізує авто для руху снігом або багнюкою.

Таку систему можна поставити на будь-який повнопривідний автомобіль.

Це є подобою взуття для людини. Авто взуває на свої шини додаткові гусениці, а затиснуте між двома роликами колесо, обертає саму гусеницю і дозволяє автомобілю виїжджати з найбільш засніжених місць.

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Розробники стверджують, що водій навіть не відчує змін в управлінні.

На снігу машина розганяється до 65 кілометрів. Вартість повного комплекту таких шин коштує 25 тисяч доларів.