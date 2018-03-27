У тілі людини знайшли мережу каналів, якими може поширюватися рак

Наразі вчені вивчають, чи можуть аналізи рідини в цих каналах допомогти більш ранній діагностиці раку.

У людському тілі виявили мережу наповнених рідиною каналів, які можуть, у тому числі, використовуватися для переміщення клітин раку.

Мережа каналів може утворювати невідомий раніше орган, пише Republic із посиланням на New Scientist.

Знахідку зробили під час проведення ендоскопії. Нові технології дозволили дослідникам за допомогою мікроскопа вивчити клітини кишки людини. Вчені очікували побачити, що жовчний проток оточений щільною стінкою тканини, проте вони виявили, що шкіра ніби складається з візерунка.

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Після кількох досліджень виявилося, що подібним чином виглядають тканини та інші органи, а візерунок – це мережа каналів, якими переміщуються рідини. У каналах, на думку вчених, міститься одна п'ята частина всієї рідини в організмі, імовірно, вони виконують функцію амортизатора.

Дослідники припускають, що ці канали не виявляли раніше через методи дослідження. Вони призводили до руйнування колагену, через що руйнувалася і вся структура. Після цього канали виглядали ніби вони являють собою щільну стінку.

Ці канали, імовірно, використовуються для поширення раку. Дослідники вивчили зразки тканин у людей з інвазивним раком (стадія раку, коли пухлина виходить за межі ураженої області, наприклад, за межі грудей, і вражає інші органи – печінка, лімфатичні вузли, головний мозок). Вони виявили, що, потрапляючи у ці канали, клітини в результаті опиняються в лімфатичній системі і, таким чином, поширюються по всьому тілу.

Наразі вчені вивчають, чи можуть аналізи рідини в цих каналах допомогти більш ранній діагностиці раку. Вони також висунули гіпотезу, що з їх допомогою розвиваються і інші захворювання.