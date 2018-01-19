У США тестують універсальний аналіз крові на рак

Вчені на крок наблизилися до однієї із заповітних цілей світової медицини - універсального аналізу крові на рак.

Група вчених з університету Джонса Хопкінса в Балтіморі (США) випробовувала метод, який виявляє вісім найбільш поширених різновидів раку, пише Бі-Бі-Сі.

Метою вчених була розробка універсального тесту, який можна проходити раз на рік для того, щоб виявити ракову пухлину на ранній стадії.

Британські експерти називають результати захоплюючими, проте деякі вважають, що поки рано робити висновки про ефективність тесту.

Ракові пухлини виділяють крихітні ділянки мутованих ДНК і білки-онкомаркери в кровотік. Тест CancerSEEK шукає мутації в 16 генах, які зазвичай викликають рак, і вісім видів маркерів, які з'являються в плазмі крові при пухлині, що вже формується.

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Аналіз був випробуваний на 1005 пацієнтах із раком яєчників, печінки, шлунка, підшлункової залози, стравоходу, товстої кишки, легенів і грудей, який поки що не поширюється на інші тканини. Тест виявив рак в 70% випадків.

Тепер тест CancerSEEK протестують на тих, у кого не діагностований рак. Тоді можна буде зробити остаточні висновки про його ефективність.

Лікар з медичної школи університету Джонса Хопкінса Крістіан Томасетті говорить, що у випадку з раком найважливіше - рання діагностика.

"Це дуже сильно впливає на рівень смертності", - говорить він. Чим раніше виявлена пухлина, тим легше її вилікувати.

У п'яти з восьми випадків рак просто не можна виявити на ранній стадії.

У раку підшлункової залози настільки мало симптомів і його можна виявити настільки пізно, що чотири з п'яти пацієнтів помирають в рік постановки діагнозу.

Знаходити пухлини на операбельній стадії - принципово для виживання, каже Томасетті.

Очікується, що аналіз крові доповнить інші види діагностики, такі як мамографія грудей або колоноскопія товстої кишки.

Як пише журнал Science, CancerSEEK - інноваційна технологія, оскільки дозволяє виявити як мутуючі ділянки ДНК, так і білки-онкомаркери.

Число досліджуваних білків і мутацій в тесті можна збільшувати, що дозволить побачити більше різновидів захворювання.

Герт Аттард з Інституту дослідження раку в Лондоні, практикуючий онколог, вважає подібний тест "Святим Граалем".

Однак, за його словами, все ще незрозуміло, що робити після того, як ракова пухлина була діагностована.

У деяких випадках лікування небезпечної для життя пухлини може бути навіть гірше, ніж постійне спостереження за пацієнтом.

Наприклад, у випадку з повільно прогресуючим раком простати постійне спостереження показало себе краще, ніж лікування.

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"Коли ми інакше діагностуємо хворобу, ми не повинні вважати, що всім без винятку необхідне лікування", - каже Аттард.

На доказ того, що аналіз працює в якості методу ранньої діагностики, може піти 5-6 років, говорить Річард Маре з Cancer Research UK.

"Належить дізнатися, як на результати тесту вплинуть інші хвороби, такі як ангіна або грип", - говорить він.

"Те, що аналіз визначає ракову пухлину, ще не означає, що він успішно визначить її на безсимптомній стадії. Чутливість тесту до першої стадії раку в ході дослідження становила лише 40%", - говорить Пол Фаро, професор Кембриджського університету.