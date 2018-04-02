Падаюча китайська космічна станція згоріла над Тихим океаном

Більш детальної інформації, у тому числі про наявність уламків і місце їх падіння, поки не повідомляється.

Китайська орбітальна станція «Тяньгун-1» (Tiangong-1) увійшла в атмосферу над Тихим океаном.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на Китайське національне космічне агентство.

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За попередніми даними, станція повторно увійшла в атмосферу над південною частиною Тихого океану о 08.15 за пекінським часом (03.15 за київським часом), і більша її частина згоріла в атмосфері.

Більш детальної інформації, у тому числі про наявність уламків і місце їх падіння, поки не повідомляється.

Раніше фахівці Європейського космічного агенстства припустили, що китайська космічна станція Тяньгун-1 впаде на Землю в ніч на понеділок, 2 квітня.

Точне місце падіння передбачити було неможливо. Європейське космічне агенстство вказує на територію, що простягається на великі відстані на південь і північ від екватора. Тобто уламки Тяньгун-1 можуть впасти де завгодно, від Нової Зеландії до США. В ЄКА відзначають, що вірогідність того, що уламки впадуть комусь на голову, дорівнює ймовірності пережити два удари блискавки за рік.

Китай запустив Тяньгун-1 29 вересня 2011 року. З 2016 зв'язок зі станцією була втрачена.