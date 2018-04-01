Китайська орбітальна станція впаде на Землю в понеділок

Точне місце падіння передбачити неможливо - уламки Тяньгун-1 можуть впасти де завгодно, від Нової Зеландії до США.

Китайська космічна станція Тяньгун-1 (Tiangong-1) впаде на Землю в ніч проти понеділка, 2 квітня, стверджують фахівці Європейського космічного агенстства.

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Про це повідомляє BBC.

"За останніми прогнозами, станція, ймовірно, ввійде в атмосферу близько 2:25 за київським часом. Втім, вчені зазначають, що похибка часу можливого падіння становить близько доби", - йдеться в повідомленні.

Швидше за все, Тяньгун-1 згорить в атмосфері, але частина уламків, таких як паливні баки й елементи двигунів, можуть впасти на Землю. При наближенні до поверхні китайська станція масою 8,5 тонни може розвинути швидкість до 26 тисяч км/год.

"Складно сказати, яка кількість уламків вціліє, адже Китай не розкриває модель станції", - зазначив Еліас Абутаніус із Австралійського центру космічних досліджень.

Китайські фахівці стверджують, що падіння станції не буде нагадувати катастрофу з науково-фантастичних фільмів. Це буде схоже на метеоритний дощ.

Точне місце падіння передбачити неможливо. Європейське космічне агенстство вказує територію, яка простягається на великі відстані на південь і північ від екватора. Тобто уламки Тяньгун-1 можуть впасти де завгодно, від Нової Зеландії до США.

В ЄКА зазначають, що вірогідність того, що уламки впадуть комусь на голову, дорівнює ймовірності пережити два удари блискавки за рік.

Китай запустив Тяньгун-1 29 вересня 2011 року. З 2016 зв'язок зі станцією було втрачено.