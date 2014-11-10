Китайці випустили точну копію нового iPhone, а Apple залишилася найдорожчою компанією в світі
11:01, 10 листопада 2014Наука та IT
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Рідкісний прототип iPhone 6 був проданий на eBay. Початкова ціна лота була 999 доларів. За місяць учасники аукціону підняли ставки до декількох тисяч доларів. Переможець аукціону заплатив за прототип "шістки" 11110 доларів.
Новини Apple №50 Китайський iPhone, Apple найдорожча компанія в світі і багато іншого
Про це йдеться в 50 випуск програми "Новини Apple"
Microsoft випустила пакет Office для iPhone. Цей адаптований пакет містить всі функції, які є у версії для iPad. Повідомляється, що пакет можна завантажити безкоштовно.
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Крім того у випуску повідомляється, що Apple зберегла за собою першість серед найдорожчих брендів світу. Про це повідомляє Forbes. Вартість бренду Apple за минулий роки зросла на 19% до 124,2 млрд. доларів.
Гонконгська компанія GooPhone початку продажу точної копії iPhone 6 Plus. Пристрій виглядає в точності як гаджет виробництва компанії Apple, тільки без фірмового знака на корпусі, і коштує менше 200 доларів.
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