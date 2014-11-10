Китайці випустили точну копію нового iPhone, а Apple залишилася найдорожчою компанією в світі

11:01, 10 листопада 2014
Наука та IT
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Рідкісний прототип iPhone 6 був проданий на eBay. Початкова ціна лота була 999 доларів. За місяць учасники аукціону підняли ставки до декількох тисяч доларів. Переможець аукціону заплатив за прототип "шістки" 11110 доларів.

Про це йдеться в 50 випуск програми "Новини Apple"

Microsoft випустила пакет Office для iPhone. Цей адаптований пакет містить всі функції, які є у версії для iPad. Повідомляється, що пакет можна завантажити безкоштовно.

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Крім того у випуску повідомляється, що Apple зберегла за собою першість серед найдорожчих брендів світу. Про це повідомляє Forbes. Вартість бренду Apple за минулий роки зросла на 19% до 124,2 млрд. доларів.

Гонконгська компанія GooPhone початку продажу точної копії iPhone 6 Plus. Пристрій виглядає в точності як гаджет виробництва компанії Apple, тільки без фірмового знака на корпусі, і коштує менше 200 доларів.

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