Китайці випустили точну копію нового iPhone, а Apple залишилася найдорожчою компанією в світі

Про це йдеться в 50 випуск програми "Новини Apple"

Microsoft випустила пакет Office для iPhone. Цей адаптований пакет містить всі функції, які є у версії для iPad. Повідомляється, що пакет можна завантажити безкоштовно.

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Крім того у випуску повідомляється, що Apple зберегла за собою першість серед найдорожчих брендів світу. Про це повідомляє Forbes. Вартість бренду Apple за минулий роки зросла на 19% до 124,2 млрд. доларів.

Гонконгська компанія GooPhone початку продажу точної копії iPhone 6 Plus. Пристрій виглядає в точності як гаджет виробництва компанії Apple, тільки без фірмового знака на корпусі, і коштує менше 200 доларів.