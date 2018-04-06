В Японії знайдено перший український науковий фільм 1930 року

Прем'єрний показ фільму "Людина і мавпа" в Україні запланований на літо 2018 року.

Національний центр Олександра Довженка викупив у Японії і повернув в Україну знайдену в архіві копію повнометражного наукового фільму "Людина і мавпа", знятого в 1930 році режисером Андрієм Вінницьким.

Як повідомляє 112.ua з посиланням на WiseCow, до недавнього часу картина вважалася втраченою.

Наголошується, що ряд українських фільмів кінця 1920-1930 років з успіхом демонструвалися на великих екранах Японії. Серед них - "Земля" Олександра Довженка, "Навесні" Михайла Кауфмана, а також науковий фільм Андрія Вінницького "Людина і мавпа", який демонструвався на екранах десятків країн світу.

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"Людина і мавпа" - фільм, що ілюструє теорію Дарвіна про еволюцію видів. Картина знімалася в Сухумі, зокрема в сухумському розпліднику мавп, в 1930 році. Зйомками займалося спеціально створене для виробництва наукових і технічних фільмів об'єднання "Техфильм" при кінотресті "Українфільм". У створенні картини брав участь відомий оператор Йосип Рона.

Прем'єрний показ фільму "Людина і мавпа" запланований на літо 2018 року в рамках фестивалю німого кіно та сучасної музики "Німі Ночі".