Facebook перевірятиме найпопулярніші сторінки

На такий крок соціальна мережа йде, щоб не допустити втручання, подібного російському, у вибори в США, Мексиці, Бразилії та інших країнах цього року.

Facebook перевірить особистості власників найпопулярніших сторінок, і тим, до кого виникнуть претензії, будуть заборонені публікації.

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Про це заявив глава компанії Марк Цукерберг. «Такий крок завадить керувати сторінками, використовуючи фальшиві акаунти, або нарощувати аудиторію з допомогою вірусної накрутки і поширювати дезінформацію або сіяти розбіжності»,- написав Цукерберг в Facebook.

Також верифікацію повинні пройти всі користувачі, що розміщують політичну рекламу. Їм потрібно буде підтвердити свою особу і місце розташування. Крім того, соціальна мережа позначить рекламодавців спеціальною плашкою і зобов'яже їх повідомляти про те, хто оплатив політичну рекламу.

За словами Цукерберга, на такий крок соціальна мережа йде, щоб не допустити втручання, подібного російському, в вибори в США, Мексиці, Бразилії та інших країнах в 2018 році.

Як повідомляв УНІАН, у березні розгорівся скандал навколо використання особистих даних користувачів Facebook. Британська фірма Cambridge Analytica, яка співпрацювала з передвиборним штабом Дональда Трампа, отримала дані десятків мільйонів користувачів соціальної мережі і використовувала їх для показу таргетованої реклами. Марк Цукерберг приніс вибачення і погодився дати свідчення в Конгресі.