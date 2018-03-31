Топ-менеджер Facebook вимагав від співробітників збільшення аудиторії будь-якою ціною

За словами топ-менеджера, будь-які засоби, що дозволяють більшій кількості людей швидше знаходити один одного в соціальній мережі гарні апріорі.

Один з найбільш впливових менеджерів Facebook Ендрю Бозворт, відомий як Боз, рекомендував своїм співробітникам використовувати будь-які методи, якщо вони допомагають збільшити аудиторію соцмережі.

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Про це йдеться в його листі підлеглим, передає Buzzfeed. Документ, який називається The Ugly (Потворний) був написаний Бозвортом у червні 2016 року, коли президентська кампанія, важливу роль в якій зіграв Facebook, в США підходила до свого завершення.

Співробітники компанії отримали листа на наступний день після вбивства чоловіка в Чикаго, яке вбивця транслював у Facebook у прямому ефірі і, очевидно, лист був реакцією на цю подію. Бозворт зазначає, що дані, які люди отримують з Facebook, дійсно можуть бути використані не в їхніх інтересах, проте це не має значення, якщо нові методи дозволяють людям ще швидше знаходити один одного.

За словами топ-менеджера, «потворна правда» полягає в тому, що будь-які засоби, що дозволяють більшій кількості людей швидше знаходити один одного в соціальній мережі гарні апріорі, навіть якщо вони можуть використовуватися терористами та іншими зловмисникам. «Можливо, це єдина сфера, де метрика дійсно говорить нам правду про те, чим ми займаємося, - написав Бозворт. - Це не те, що ми робимо для себе або для ціни акцій (ха!). Це саме те, що ми робимо. Ми об'єднуємо людей. Крапка».

Ендрю Бозворт вже прореагував на публікацію Buzzfeed, опублікувавши коментар в "Твіттері". «Я не згоден з цими твердженнями зараз, і навіть не був згоден з ними, коли їх написав, - зазначив він. - Сперечатися на подібні жорсткі теми - важлива частина нашого процесу. І щоб зробити це ефективно, ми повинні бути готові приймати навіть погані ідеї, але тільки у випадку, якщо усувати їх».

Ендрю Бозворт прийшов в Facebook з Microsoft в 2006 році. Нарівні з Марком Цукербергом він входить у вузьке коло працівників, залучених у всі процеси компанії. За роки своєї роботи він встиг взяти участь у розробці груп і новинних стрічок, а також системи з боротьби зі зловживаннями. Зараз Бозворт обіймає посаду віце-президента з доповненої і віртуальної реальності.

Як повідомляв УНІАН,акції Facebook різко обвалилися після того, як в американській пресі з'явилася інформація про те, що британська фірма Cambridge Analytica, яка співпрацювала з передвиборним штабом Дональда Трампа, використовувала конфіденційні дані більше 50 млн користувачів соцмережі без їхньої згоди для складання політичних портретів. Пізніше засновник Facebook Марк Цукерберг визнав помилку і пообіцяв виступити в американському Конгресі, щоб прояснити роль компанії в інциденті.