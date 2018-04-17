США і Британія звинуватили Росію у масштабній хакерській атаці

За словами заступника голови Білого дому з кібербезпеки Роба Джойса, США "з великою впевненістю" виходять з того, що за атаками стоїть російська сторона.

Росія здійснила масштабну кібератаку, яка була спрямована як на державні структури, так і приватні компанії.

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Про це йдеться в понеділок, 16 квітня, у спільній заяві американського ФБР, міністерства внутрішньої безпеки США і британського Центру національної комп'ютерної безпеки, передає DW.com.

Ймовірно цілями кібернападів були "мільйони" ключових пристроїв, що дозволяють встановлювати з'єднання з інтернетом - маршрутизатори (роутери), комутатори та файрволи. У заяві стверджується, що хакери мали намір викрасти "інтелектуальну власність" і мати постійний доступ до мереж своїх жертв. У заяві відомств також перераховуються докладні методи, до яких вдавалися російські хакери для досягнення своїх цілей.

За словами заступника голови Білого дому з кібербезпеки Роба Джойса, США "з великою впевненістю" виходять з того, що за атаками стоїть російська сторона. Звинувачення в кібернападі озвучені на тлі загострення відносин між Росією та західними країнами.