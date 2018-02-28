Російські хакери проникли в комп'ютерну мережу МЗС і Міноборони Німеччини - ЗМІ

Сервери, на які здійснена атака, вважалися особливо надійно захищеними від нападів ззовні.

Хакерська група APT28, яку пов'язують із Росією, проникла в адміністративну урядову мережу Німеччини.

Про це повідомляє у середу, 28 лютого, агенція dpa з посиланням на джерела у безпекових колах, передає Deutsche Welle.

Повідомляється, що атака хакерів, яка ймовірно продовжувалася цілий рік, була викрита у грудні минулого року. Наразі ведеться розслідування, наскільки глибоко в мережу могли проникнути зловмисники. Поки невідомо скільки даних вони могли перехопити за цей час. За даними джерел dpa, відомо, що хакери успішно атакували, щонайменше, міністерства закордонних справ та оборони Німеччини.

Читайте такожЦРУ з'ясувало, що за атакою вірусу "Petya" в Україні стоять російські військові - The Washington PostВ міністерстві внутрішніх справ Німеччини підтвердили факт кібернападу, але заявили, що ситуація на даний момент перебуває під повним контролем та розслідується відповідними безпековими органами країни. Інформацію щодо джерела походження, поширену в ЗМІ, речник міністерства коментувати відмовився.

За даними джерел dpa, внаслідок атаки хакерам вдалося проникнути в так звану "Інформаційну мережу Берлін-Бонн" (IVBB), яка використовується Відомством федерального канцлера Німеччини, федеральними міністерствами та службами безпеки, але також Бундестагом та Бундесратом. Сервери, на які здійснена атака, вважалися особливо надійно захищеними від нападів ззовні.

ІТ-експерти країн Заходу пов'язують угруповання APT28 з Росією. Хакерська група APT28, також відома як Fancy Bears, здійснює кібератакі на державні, інформаційні, військові та інші структури країн. Групу підозрюють, зокрема, у здійсненні масштабної атаки на внутрішню мережу Бундестагу у травні 2015 року. Тоді зловмисники отримали доступ до 14 серверів, серед яких був і головний сервер системи з усіма даними для доступу до внутрішньої мережі парламенту. Зокрема, й німецькі спецслужби виходять із того, що за атакою стоять хакери, пов'язані з урядовими структурами Росії.