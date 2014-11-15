Британець записав як звучить Wi-Fi

Френк із 20 років має проблеми зі слухом. Він вирішив знайти спосіб чути те, що недосяжно для вуха звичайної людини. Так з'явився проект Phantom Terrains ("Фантомний Ландшафт"), який Свейн втілює разом із саунд-дизайнером Деніелом Джонсом, передає ТСН.

Ідея цього проекту виникла в британця тоді, коли він вирішив носити слуховий апарат. "Я слухав те, що мав чути відповідно до налаштувань цього пристрою. Тоді я замислився, чому вирішувати, що я чую, мають інженери?", - розповідає чоловік виданню Mashable.

Платформа, яку розробили Свейн із Джонсоном, працює за допомогою зламаного Wi-Fi-модулю з iPhone. Сигнали безпровідної мережі перетворюються у звуки, які залежать від сили сигналу, відстані, рівня захисту тощо. Віддалені сигнали звучать як поклацування, більш потужні – можуть утворювати цілу мелодію.

Читайте такожВчені знайшли спосіб контролювати гени силою думки

Під час першого дослідження Phantom Terrains Свейн обійшов довкола BBC Broadcasting House, згенерувавши візуальну та звукову карти потоків сигналів Wi-Fi.

Британець планує носити цей пристрій протягом 4-6 тижнів, аби адаптуватися. Він також з нетерпінням чекає на нагоду випробувати його у сільській місцевості, аби дізнатися, як далеко треба від'їхати від цивілізації, щоб не мати доступу до безпровідної мережі.