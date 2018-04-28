Вперше в історії у Китаї, як і в усьому світі, впали продажі смартфонів

В рейтингу популярності у Китаї Apple перемістилася з четвертого місця на п'яте.

Продажі смартфонів у Китаї в першому кварталі знизилися на 21% до 91 млн штук. Такі дані навела дослідна компанії Canalys. Це найнижчий показник з 2013 року і найзначніше зниження за всю історію.

Як повідомляє Коммерсантъ, аналітики Canalys прогнозують, що падіння продажів смартфонів у Китаї продовжиться, хоча навряд чи зниження надалі буде настільки значним. Правда, у другому кварталі продажі смартфонів у Китаї, швидше за все, дещо зростуть.

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Ситуація на китайському ринку відповідає загальносвітовій тенденції: у минулому році вперше за всю історію відбулося зниження продажів смартфонів - на 4%. Таке зниження відображає природне насичення ринку смартфонів і відсутність великої кількості цікавих споживачам новинок.

Продажі знизилися у восьми з десяти лідерів з продажу в Китаї. На першому місці як і раніше знаходиться Huawei, наростивши частку до 24% і будучи одним із двох виробників, що трохи збільшили постачання в першому кварталі. На другому місці знаходиться компанія Oppo (19%), на третьому - Vivo (17%), четверте місце займає Xiaomi (13%), якій, зосередившись на продажах бюджетних смартфонів, вдалося у першому кварталі наростити поставки на 37%. Єдиний іноземний виробник, що входить в топ-5, - Apple, при цьому вона перемістилася з четвертого місця на п'яте.

Як повідомляв УНІАН, раніше журналісти розповіли про життя в містах, де технології майбутнього працюють вже зараз.