Журналісти розповіли про життя в містах, де технології майбутнього працюють вже зараз

Вертикальні ферми для вирощування продуктів, чиновники, які використовують для комунікацій з громадянами голограми і запуск мережі 5G - все це є в містах, які використовують технології завтрашнього дня вже сьогодні.

Про розумні міста вперше заговорили у 1990-х, коли стало зрозуміло, що проникнення мікроелектроніки в життя споживачів не обмежиться калькуляторами та комп'ютерами. Про це йдеться у матеріалі журналу "Новое время" під назвою "Міста з майбутнього".

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Видання вибрало міста, в яких завдяки технологіям завтрашнього дня майбутнє вже настало.

У Сінгапурі з 2014 року діє державна програма Smart Nation, на яку щорічно витрачається $ 2,4 млрд. Першими етапами втілення програми в життя стали вакуумна система утилізації відходів та оснащення будинків сенсорними датчиками, які автоматично відключають освітлення вдень. Це веде до значної економії енергії. По всьому місту до єдиної мережі підключена величезна кількість найрізноманітніших датчиків, камер і пристроїв. Наприклад, в квартирах літніх людей встановлені датчики руху, які можуть сигналізувати про небезпечну для життя ситуацію. Ця система може викликати швидку допомогу, якщо зафіксує падіння людини. Розвинена система вуличних камер дозволяє поліції фіксувати всі випадки куріння в недозволеному місці, за яке в Сінгапурі передбачено значний штраф.

Серед інших футуристичних проектів, які вже реалізуються в Сінгапурі - вертикальні ферми для вирощування продуктів і заводи, які займаються очищенням стічних вод.

Японська столиця Токіо завжди була одним з найбільш високотехнологічних міст. Саме в Токіо до Олімпіади 2020 року буде запущена мережа 5G, завдяки якій планується використовувати розпізнавання осіб для доступу відвідувачів на стадіони та уникнути заторів на дорогах, контролюючи руху автомобілів.

В Англії експериментальним майданчиком для розумних міст став Мілтон-Кінс в 70 км від Лондона. Це місто з населенням 190 тис. чоловік засноване у 1967 році і відрізняється тим, що побудоване з чистого аркуша. Завдяки цьому воно має унікальне планування. В його основі - мережа швидкісних доріг, прокладених на відстані 1 км одна від одної. А будівлі, розташовані всередині осередків цієї мережі. Всі перетини мають кругові розв'язки замість перехресть зі світлофорами. Також через місто прокладено пішохідні і велосипедні доріжки, які ніде напряму не перетинаються з автомобільними дорогами. У місті використовується повністю безпілотний транспорт - двомісні компактні електрокари, оснащені радарами для уникнення зіткнень на дорозі. Запас ходу цих електрокарів становить 60 км, в умовах міста цього більш ніж достатньо.

Також в Мілтон-Кінсі діє проект MK: Smart - єдина електронна база даних про функціонування міста, до неї мають доступ всі без винятку жителі. Зокрема, кожен мешканець може сам контролювати витрати води та енергії у своєму домі.

У Іньчуань майбутнє вже настало, впевнені 1,6 млн його жителів. Вони позбавлені необхідності користуватися проїзними на громадський транспорт, банківськими картами і навіть готівкою. В місті повсюдно встановлена система фейс-контролю. Для ідентифікації користувача йому достатньо показати платіжній системі своє обличчя, після чого вона автоматично спише необхідну суму за послугу.

Локальні магазини продуктів працюють з покупцями через програми для смартфонів. Люди замовляють їжу онлайн, і її доставляють в спеціальні камери зберігання з холодильниками, які є по всьому місту. При замовленні покупець вибирає камеру схову, яка є найбижчою до його будинку, і звідти забирає своє замовлення.

Також повністю автоматизована система збору сміття. Всі сміттєві контейнери обладнані спеціальними датчиками і підключені до загальної мережі. Як тільки сміттєвий контейнер заповнюється, він подає сигнал у комунальну службу, і його вивозять. Живлення цієї системи здійснюється від сонячних батарей.

Додає футуристичності цьому китайському місту ще один проект - чиновники з міської влади використовують для комунікацій з громадянами голограми, а вся документація обробляється онлайн.

Повну версію матеріалу читайте в номері журналу "Новое время" від 22 березня 2018 року.