В оновленій версії Windows 10 з'явився аналог функції AirDrop від Apple

У весняному оновленні Windows 10 з'явилася функція Nearby Sharing для швидкого обміну файлами. Як і AirDrop, технологія працює через Bluetooth.

Компанія Microsoft офіційно представила весняне оновлення операційної системи Windows 10. Крім усунення критичних помилок, в ньому є нові функції.

Як передає Бі-бі-сі, нова функція Nearby Sharing дозволяє ділитися будь-якими файлами між комп'ютерами, які знаходяться поруч. По суті, це аналог функції AirDrop від Apple. Технологія працює через Bluetooth.

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В ОС з'явилася функція Focus Assist, яка автоматично блокує повідомлення, коли вони найменше потрібні користувачеві. Focus Assist включається під час запуску відеоігор, а також у режимі презентації, коли повідомлення про нові листи або повідомлення в месенджері можуть побачити сторонні.

Функція Timeline у весняному оновлення Windows 10 дозволяє переглянути всі документи, з якими ви працювали в останні 30 днів, але не можете їх знайти - чи згадати, на якому пристрої з ними працювали.

Microsoft випускає регулярні весняні і осінні оновлення поступово по всьому світу, і деякі користувачі отримають пропозицію оновитися лише через кілька тижнів. Але є можливість встановити оновлення прямо зараз за допомогою утиліти Assistant Update на сайті Microsoft. Для широкої публіки оновлення буде доступно після 8 травня. Спочатку оновлення повинно було вийти 10 квітня, але його перенесли після того, як виявили кілька критичних помилок.

Як повідомляв УНІАН, Microsoft готує нову версію Windows 10 для пристроїв з невеликим об'ємом пам'яті.