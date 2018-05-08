У мережі з'явилося зображення нового смартфона Nokia X

Передбачається, що Nokia X буде більш дешевим гаджетом, ніж Nokia 7 Plus.

Китайський магазин роздрібної торгівлі Suning опублікував постер нового смартфона Nokia X, який своїм вирізом нагадує iPhone. Схоже, що на старті продажів телефон буде доступний тільки для клієнтів Suning, тобто буде продаватися лише в Китаї.

Як передає Новое время, Nokia X має скляну задню панель і алюмінієву раму з круговим зчитувачем відбитків пальців на задній панелі і дисплеєм 19:9 спереду. Є надріз, а на нижній грані розташувався логотип Nokia.

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Пристрій отримав вертикальну подвійну камеру на задній стороні, але на камері немає напису Carl Zeiss, і це змушує думати, що Nokia X буде більш дешевим гаджетом, ніж Nokia 7 Plus. Передбачається, що смартфон оснащений 5,8-дюймовим дисплеєм з роздільною здатністю Full HD 1080 x 2280 пікселів.

Очікується, що смартфон випустять у двох версіях. Більш дорогий варіант оснастять процесором Snapdragon 636 з 6 Гбайт оперативної пам'яті. Також буде доступна версія на чіпсеті Helio Р60 з 4 Гбайт оперативної пам'яті.

Очікувані ціни Nokia X - $250 за базову модифікацію і $285 за покращену версію. Презентація призначена на 16 травня, але неясно, коли смартфон буде доступний на світовому ринку.

Як повідомляв УНІАН, Apple може оснастити наступний iPhone потрійний камерою.