В Boston Dynamics показали, як робот робить сальто (відео)
14:05, 17 листопада 2017Наука та IT
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У ролику робот перестрибує з одного підвищення на інше, робить сальто назад, після чого піднімає руки вгору.
Робот Boston Dynamics навчився робити сальто / скріншот YouTube BostonDynamics
Американська компанія Boston Dynamics показала як робот Atlas робить сальто. Відео опублікували на YouTube-каналі компанії.
У ролику робот перестрибує з одного підвищення на інше, робить сальто назад, після чого піднімає руки вгору. В кінці ролика показали і невдалі спроби.
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Раніше повідомлялося, що компанія Boston Dynamics представила "робота-жирафа".
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