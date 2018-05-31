Космоплан VSS Unity здійснив другий надзвуковий політ (відео)

Інженери наблизили корабель до фінальної версії, на якій будуть літати космічні туристи.

Компанія Virgin Galactic провела другі випробування суборбітального космічного корабля VSS Unity із увімкненим двигуном.

Другий надзвуковий політ космоплан VSS Unity здійснив 29 травня 2018 року, передає N+1.

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На відміну від першого тестового польоту в кораблі були встановлені додаткові пасажирські крісла та інше обладнання, за рахунок чого його центр мас трохи змінився. Таким чином інженери наблизили корабель до фінальної версії, на якій будуть літати космічні туристи.

Під час польоту космоплан розігнався до швидкості 1,9 Маха і досяг більшої висоти, ніж у першому польоті із увімкненим двигуном - 34,9 кілометрів замість 25,7. Двигун корабля пропрацював 31 секунду, після чого оперення космоплану піднялося у вертикальне положення для гальмування. Потім корабель продовжив політ в режимі планера й повернувся на космодром у пустелі Мохаве.

Відео: Virgin Galactic

VSS Unity - суборбітальний космічний корабель, побудований за проектом SpaceShipTwo, розробленим компанією Virgin Galactic. Він не може виходити на орбіту і призначений для космічного туризму. Спочатку корабель з пасажирами на борту з допомогою літака-носія WhiteKnightTwo піднімає на висоту близько 15 кілометрів, потім відділяється і вже за рахунок власного двигуна піднімає вище лінії Кишені (умовної межі космосу, встановленої на рівні 100 кілометрів), після чого повертається на космодром.

В кінці 2016 року апарат вперше здійснив політ у режимі планера, а в квітні 2018 року він здійснив перший політ із увімкненим двигуном і досяг надзвукової швидкості.