Virgin Galactic випробувала пілотований космоплан із включенням двигунів (відео)

Проведені тести - початок останньої стадії випробувань апарату перед стартом туристичних польотів.

Космічна компанія Virgin Galactic 5 квітня випробувала суборбітальний пілотований космоплан VSS Unity класу SpaceShipTwo.

Про це пише Naked Science з посиланням на видання The Verge.

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Політ здійснили в пустелі Мохаве (Каліфорнія). Апаратом управляли Дейв Маккей і Марк Стакі.

Під час випробування були включені ракетні двигуни, що стало великим кроком вперед для Virgin Galactic. В рамках раніше проведених тестів з участю VSS Unity запуск двигунів не здійснювали.

Суборбітальний космоплан стартував, перебуваючи в зв'язці з літаком-носієм VMS Eve. Відстикування здійснили на висоті приблизно 14 тисяч метрів. Двигуни були запущені відразу після цього. Апарат розігнався до надзвукової швидкості і набрав висоту 25 тисяч метрів, потім успішно сів на аеродромі в пустелі Мохаве.

Проведені тести - початок останньої стадії випробувань апарату перед стартом туристичних польотів.

Відео: Virgin Galactic

Випробуваний зараз апарат VSS Unity здійснив перший тестовий політ 8 вересня 2016 року, будучи пристикованим до носія. Третього грудня того ж року суборбітальний космоплан успішно випробували в першому самостійному польоті в якості планера.

На борту космоплану можуть розміститися вісім осіб: два пілоти і шість пасажирів. Озвучена раніше вартість квитка - 250 тисяч доларів. Туристам пропонують помилуватися Землею і провести в невагомості до шести хвилин. У планах компанії Virgin Galactic - організація перших турпольотів до кінця цього десятиліття.

Virgin Galactic була заснована в 2004 році британським мільярдером Річардом Бренсоном. У планах компанії - організація туристичних суборбітальних космічних польотів і запуски штучних супутників. В майбутньому Virgin Galactic також має намір організовувати туристичні орбітальні польоти.

Перший космоплан, названий VSS Enterprise, зазнав аварії під час випробувального польоту в 2014 році. Корабель розбився через несанкціоноване переведення хвостового оперення у режим гальмування. Катастрофа призвела до загибелі одного з пілотів. Офіційною причиною нештатної ситуації названий людський фактор.