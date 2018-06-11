У Швейцарії пройдуть вибори на блокчейні - ЗМІ
У швейцарському місті Цуге, столиці однойменного кантону, пройдуть пробні муніципальні вибори з використанням технології блокчейн.
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Про це повідомляє Украинская правда з посиланням на Swissinfo.
Вибори проведуть для перевірки працездатності запущеної в 2017 році швейцарської державної системи eID. Голосування буде пробним і його результати не стануть обов'язковими.
Державна система eID - елемент цифрової інфраструктури Швейцарії, що дозволяє голосувати за допомогою мобільних пристроїв.
Крім eID планується розробити і впровадити повністю цифрові сервіси eGovernment, eVoting, eBanking, eHealth, eEducation і eCommerce.
До введення eID проголосувати в Швейцарії на будь-яких виборах і референдумах можна було особисто або поштою.
Нагадаємо, в американському містечку Ріно, в штаті Невада, почали укладати шлюбні союзи, використовуючи технологію блокчейн.