У Швейцарії пройдуть вибори на блокчейні - ЗМІ

До введення eID проголосувати в Швейцарії на будь-яких виборах і референдумах можна було особисто або поштою.

У швейцарському місті Цуге, столиці однойменного кантону, пройдуть пробні муніципальні вибори з використанням технології блокчейн.

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Про це повідомляє Украинская правда з посиланням на Swissinfo.

Вибори проведуть для перевірки працездатності запущеної в 2017 році швейцарської державної системи eID. Голосування буде пробним і його результати не стануть обов'язковими.

Державна система eID - елемент цифрової інфраструктури Швейцарії, що дозволяє голосувати за допомогою мобільних пристроїв.

Крім eID планується розробити і впровадити повністю цифрові сервіси eGovernment, eVoting, eBanking, eHealth, eEducation і eCommerce.

До введення eID проголосувати в Швейцарії на будь-яких виборах і референдумах можна було особисто або поштою.

Нагадаємо, в американському містечку Ріно, в штаті Невада, почали укладати шлюбні союзи, використовуючи технологію блокчейн.