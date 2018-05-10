Розкрито характеристики першого у світі блокчейн-смартфона

Гаджет можна буде використовувати в якості гаманця для криптовалют.

Швейцарський стартап Sirin Labs представив смартфон Finney, програмна складова якого заснована на технології блокчейна.

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Як повідомляє ITC.ua, з технічної сторони Finney не особливо відрізняється від інших моделей вищого цінового сегменту. Шестидюймовий екран смартфона має співвідношення сторін 18:9. В основі апарату лежить флагманська SoC Snapdragon 845, доповнена 6 ГБ ОЗУ та 128 ГБ флеш-пам'яті. Основна камера має роздільну здатність 12 Мп, а фронтальна – 8-мегапіксельна. Ємність акумулятора становить 3000 мА∙год. Крім того, гаджет оснащено дактилоскопічним датчиком.

Відзначається, що виробник гарантує захищеність при роботі з додатками і сервісами, що використовують блокчейн. Заявлена можливість здійснення платежів без комісії і повне шифрування (повідомлення, дзвінки, історія браузера). Безпека забезпечується фірмовою оболонкою Shield OS.

При цьому, головною особливістю смартфона буде можливість використовувати його в якості гаманця для криптовалют. Розробники кажуть про вбудований «холодний» гаманець: він ізольований від решти функціональності, активується тільки при натисканні певної кнопки і відключений, коли не використовується.

Виробництвом смартфона Finney буде займатися FIH Mobile, що є дочірнім підприємством Foxconn. У продаж смартфон повинен надійти в найближчі місяці.

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