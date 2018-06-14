У роботі месенджера Whatsapp стався масштабний збій
Користувачі Whatsapp масово скаржаться на збої у роботі мессенджера.
Найбільше постраждали мешканці західної Європи, південної Африки та Океанії. Про це свідчать данні сервісу для відстежування збоїв Downdetector.
Читайте такожЧерез збій в Facebook приватні публікації 14 мільйонів користувачів потрапили у відкритий доступ
Так, найбільше повідомлень про проблеми з мессенджером зафіксували з Німеччини, Нідерландів, Бельгії, Франції, Іспанії, Австрії, Словакії, Чехії та ін. Також збої зафіксували в Ізраїлі, ОАЕ (Дубай), ЮАР, Сингапурі, Гонконгу, Індії.
70% користувачів заявили, що у них виникли проблеми з підключенням, а 29% поскаржилися, що не можуть отримувати або відправляти повідомлення.
За данними сервісу проблеми у роботі месенджера почалися близько 8.00.
Як повідомляв УНІАН, 5 червня у роботі Instagram по всьому світу стався масштабний збій.