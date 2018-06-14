У роботі месенджера Whatsapp стався масштабний збій

Найбільше збій зачепив мешканців Європи.

Користувачі Whatsapp масово скаржаться на збої у роботі мессенджера.

Найбільше постраждали мешканці західної Європи, південної Африки та Океанії. Про це свідчать данні сервісу для відстежування збоїв Downdetector.

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Так, найбільше повідомлень про проблеми з мессенджером зафіксували з Німеччини, Нідерландів, Бельгії, Франції, Іспанії, Австрії, Словакії, Чехії та ін. Також збої зафіксували в Ізраїлі, ОАЕ (Дубай), ЮАР, Сингапурі, Гонконгу, Індії.

70% користувачів заявили, що у них виникли проблеми з підключенням, а 29% поскаржилися, що не можуть отримувати або відправляти повідомлення.

За данними сервісу проблеми у роботі месенджера почалися близько 8.00.

Як повідомляв УНІАН, 5 червня у роботі Instagram по всьому світу стався масштабний збій.