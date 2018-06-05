У роботі Instagram по всьому світу стався масштабний збій

Технічні неполадки в роботі сервісу спостерігаються у ряді країн Європи, а також в Азії, Північній і Південній Америці.

В роботі Instagram по всьому світу стався масштабний збій.

Про це свідчать дані сайту Downdetector, який відстежує відключення в популярних інтернет-ресурсах та операторів.

Читайте такожУ роботі Skype у всьому світі сталися збої

За даними сайту, технічні неполадки в роботі сервісу спостерігаються в ряді країн Європи, а також в Азії, Північній і Південній Америці.

Так, 34% користувачів Instagram скаржаться на проблеми зі входом в аккаунт, 40% відчувають складності з завантаженням новин, 25% - скаржаться на проблеми з веб-сайтом.

Як повідомляв УНІАН, раніше в роботі платіжної системи Visa стався збій.