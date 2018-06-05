У роботі Instagram по всьому світу стався масштабний збій

15:28, 05 червня 2018
Наука та IT
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34% користувачів Instagram скаржаться на проблеми зі входом в акаунт / instagram.com

Про це свідчать дані сайту Downdetector, який відстежує відключення в популярних інтернет-ресурсах та операторів.

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За даними сайту, технічні неполадки в роботі сервісу спостерігаються в ряді країн Європи, а також в Азії, Північній і Південній Америці.

Так, 34% користувачів Instagram скаржаться на проблеми зі входом в аккаунт, 40% відчувають складності з завантаженням новин, 25% - скаржаться на проблеми з веб-сайтом.

Як повідомляв УНІАН, раніше в роботі платіжної системи Visa стався збій.

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Теги: #Інстаграм