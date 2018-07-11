Спецслужбам РФ завадили влаштувати в Україні техногенну катастрофу

СБУ заблокувала спробу російських спецслужб здійснити кібератаку на мережеве обладнання станції, що забезпечує рідким хлором для очищення води водопровідно-каналізаційні підприємства України.

Служба безпеки України заблокувала спробу російських спецслужб провести кібератаку на мережеве обладнання товариства «Аульська хлоропереливна станція» у Дніпропетровській області, яке є об’єктом критичної інфраструктури країни.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці СБУ у Facebook.

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"Фахівці спецслужби у сфері кібербезпеки встановили, що протягом декількох хвилин системи управління технологічними процесами та системи виявлення ознак аварійних ситуацій підприємства були умисно уражені комп’ютерним вірусом VPNFilter з території РФ. Продовження кібератаки могло призвести до зриву технологічних процесів та можливої аварії. Задум кібератаки країни-агресора полягав у блокуванні сталого функціонування саме переливної станції, яке забезпечує рідким хлором для очищення води водопровідно-каналізаційних підприємств на всій території України. У тісній взаємодії з адміністрацією товариства вдалося попередити потенційну техногенну катастрофу", - йдеться у повідомленні.

Для блокування ураження комп’ютерним вірусом інших складових інформаційно-телекомунікаційних систем об’єкту критичної інфраструктури, недопущення можливих катастрофічних наслідків фахівці СБУ у взаємодії із працівниками провайдера та «Аульської хлоропереливної станції» шкідливе програмне забезпечення VPNFilter локалізували і знешкодили.

У травні СБУ вже фіксувала прояви підготовки російських спецслужб до проведення кібератаки на об’єкти державного і приватного секторів з використанням саме комп’ютерного вірусу VPNFilter.

VPNFilter - багаторівневе модульне шкідливе програмне забезпечення з універсальними можливостями, які забезпечують проведення як кіберрозвідки, так і деструктивних кібероперацій.