Виробник чіпів для iPhone зупинив кілька заводів через вірусну атаку

Вірус дуже швидко поширився після підключення до внутрішньої мережі компанії під час установки програмного забезпечення для нового обладнання.

Тайванська компанія TSMC, яка є єдиним постачальником чіпів для iPhone, зупинила роботу кількох заводів через вірусну атаку.

Про це повідомляє ЕП з посиланням на Bloomberg.

Зазначається, що вірус дуже швидко поширився після підключення до внутрішньої мережі компанії під час установки програмного забезпечення для нового обладнання.

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Проблему швидко ліквідували, однак ступінь зараження на атакованих заводах різний: частина заводів відразу відновила свою роботу, частина повернеться до робочого процесу трохи пізніше.

Виробник вже повідомив про це своїх клієнтів і протягом наступних кількох днів надасть кожному з них деталі подальшої спільної роботи. Представники компанії очікують на затримку поставок і додаткові витрати у зв'язку з інцидентом.

Відзначається, що це перший випадок, коли вірусна атака торкнулася виробничої лінії, хоча віруси атакували компанію і раніше.

Нагадаємо, TSMC є постачальником мікросхем для таких компаній, як AMD, Nvidia, Qualcomm, Intel. У травні цього року виробник розпочав створення чіпів A12 для нових моделей смартфонів Apple.