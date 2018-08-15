"Апокаліпсис близько?": астролог пояснив, чи буде кінець світу 16 серпня

В астрології вважається, що у планети Нібіру викривлений цикл.

При нашому житті "кінця світу" не буде, запевнив астролог Влад Росс.

Так він прокоментував "Главреду" новину про те, що 16 серпня 2018 року із Землею нібито зіткнеться планета Нібіру.

"Найбільш небезпечний момент, який тільки можна собі уявити, буде не раніше 2029 року, коли астероїд Апофіс максимально наблизиться до Землі. Та й то, з імовірністю в 99% можна стверджувати, що він не впаде на Землю. Апофіс у перекладі це «ангел смерті для всього живого і земного». Очікується, що це станеться в п'ятницю, 13 квітня 2029 року. Наступного разу цей астероїд, пролітаючи по своїй орбіті, знову підійде близько до Землі в 2036 році. І поки астрономи не ручаються за 2036 рік... Тобто якщо за 2029 рік вони ручаються, що з найбільшою ймовірністю астероїд пролетить повз, то щодо 2036 року вони точно сказати не можуть», – пояснив Гросс.

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За його словами, якби ця планета Нібіру була, хоч як би наближалася до Землі або до якихось інших планет, то в телескопи б її чітко засікли. А в нашій сонячній системі ніякий подібний об'єкт до Землі наближається, зазначив він.

В астрології вважається, що у планети Нібіру викривлений цикл, й він пов'язаний з цифрою 1600 років. І, навіть якщо десь є викривлений простір, то все одно не передбачається, що ця планета підходить через нашу сонячну систему. Це було б видно, це б викликало мутацію орбіт інших планет. А наші планети рухаються в заданому напрямку — ніяких мутацій їхніх орбіт, уточнив експерт.

«А ось що стосується комети, з якою пов'язують різні несприятливі для Землі сценарії, то можу сказати, що комети завжди вважаються провісниками катаклізмів, техногенних катастроф, цунамі й землетрусів. До речі, зараз почалися землетруси, зокрема, трясе Аляску. Комети дійсно вносять хаос», – наголосив Росс.

Як доказ своїх слів він нагадав, що коли комета Галлея підлітала до Землі в 1986 році – вибухнув Чорнобиль.

«Прямо в цей момент, у квітні. Тому зараз зростає небезпека аварій на атомних станціях, небезпека виверження вулканів й різних техногенних катастроф. Особливо мене турбує Росія — там постійно у серпні щось відбувається такого роду. Тим більше зараз було сонячне затемнення, несприятливе для Росії», – попередив астролог.

І резюмував: «Тому «кінця світу» не буде. Але якісь катаклізми, землетруси й аварії можуть відбуватися».

Раніше колишній співробітник Геологічної служби США Ітан Троубрідж передбачив неминучий апокаліпсис, який настане через "Планету X" Нібіру.