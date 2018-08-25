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Китай вивів на орбіту два навігаційних супутника (відео)

11:55, 25 серпня 2018
Наука та IT
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REUTERS

За даними китайського телеканалу, запуск відбувся о 07.52 за місцевим часом з космодрому Січан, який знаходиться в провінції Сичуань на південному заході країни.

Раніше Китай вивів на орбіту супутник дистанційного зондування Землі «Яогань-1» та пакистанський науково-експериментальний супутник PAKTES-1A за допомогою ракети-носія «Чанчжен-2С».

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Теги: #Китай