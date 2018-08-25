Китай вивів на орбіту два навігаційних супутника (відео)

За даними китайського телеканалу, запуск відбувся о 07.52 за місцевим часом з космодрому Січан, який знаходиться в провінції Сичуань на південному заході країни.

Китай здійснив успішний запуск ракети-носія з двома навігаційними супутниками Beidou 3. Про це повідомляє CGTN. За даними китайського телеканалу, запуск відбувся о 07.52 за місцевим часом з космодрому Січан, який знаходиться в провінції Сичуань на південному заході країни. Раніше Китай вивів на орбіту супутник дистанційного зондування Землі «Яогань-1» та пакистанський науково-експериментальний супутник PAKTES-1A за допомогою ракети-носія «Чанчжен-2С». Video: China launches 11th and 12th satellites of BeiDou-3 network project https://t.co/3popXZpYS5pic.twitter.com/chpbcfPDMT — CGTN (@CGTNOfficial) August 25, 2018

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