Аналітики розповіли, скільки будуть коштувати нові iPhone

Також стали відомі характеристики нових iPhone - в цьому році компанія планує представити три нові моделі.

Фахівці аналітичної компанії TrendForce розповіли про ціни і характеристики нових смартфонів Apple, які повинні вийти цієї осені.

Пристрої будуть коштувати не більше $1000, а принаймні одна новинка отримає підтримку Apple Pencil, повідомляється на сайті TrendForce.

У цьому році компанія планує представити три нові моделі iPhone. Всі три моделі будуть продовжувати використовувати Face ID, а дві з них будуть преміум-версії з AMOLED-екраном.

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Нові iPhone можуть включати дві версії AMOLED з розміром 5,8 та 6,5 дюймів відповідно, а також менш дорогу версію з 6.1-дюймовим екраном з РК-екраном.

Бюджетна версія буде оснащена Face ID, функцією Dual-SIM та великим екраном. Аналітики вважають, що її ціна складе $ 699 ~ 749. Що стосується двох преміальних AMOLED-версій, вони обидва будуть мати обсяг оперативної пам'яті 4 ГБ. 5.8-дюймовий буде "наступником" iPhone X, але з більш низькою стартовою ціною $ 899 ~ 949.

6.5-дюймова версія AMOLED буде націлена на преміальний бізнес-сегмент, з дуже великим екраном і функцією Dual-SIM, але очікується, що функція Dual-SIM буде доступна тільки в певних регіонах. Його ціна складе близько $ 1000.

Раніше в мережі з'явилися перші фото макетів нових iPhone.