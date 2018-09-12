Apple може представити новий Iphone в несподіваному кольорі - ЗМІ

Можливо, новий колір буде називатися "шоколад".

Світ тривожно чекає довгоочікувану прес-конференцію Apple, яка відбудеться 12 вересня в театрі Стіва Джобса, тому в ЗМІ ходять різноманітні витоки про новинки.

Читайте такожПрезентація Apple 12 вересня: які iPhone представить компанія (фото, відео)

Так, один з кольорів нового 6.1-дюймового iPhone може вийти у відтінку коричневого кольору, передає ТСН з посиланням на mashable.com.

Такі висновки напрошуються через фотографії з кількома нібито SIM-лотками з одного з трьох iPhone, які, як очікується, будуть представлені сьогодні. Кольори, принаймні за зображеннями, що включають сірий, сріблястий, червоний, синій і особливо цікавий відтінок - коричневого кольору.

Юзери міркують про те, що, звичайно, навіть якщо це майбутній справжній колір, то Apple не збирається називати його "коричневим". Ймовірно, він буде перейменований у щось складніше, наприклад, "шоколад".