Презентація Apple 2018: що відомо про новий iPhone та інші гаджети

У цьому році компанія Apple представить нові моделі iPhone, iPad, Apple Watch, а також оновлених MacBook і навушники AirPods.

У Каліфорнії в будівлі Steve Jobs Theater 12 вересня пройде традиційна презентація новинок від компанії Apple - одного з лідерів на ринку інноваційних сучасних електронних пристроїв.

Щорічно на початку вересня Apple представляє нові моделі своїх пристроїв і оновлення до попередніх, демонструє нові поліпшені характеристики, функціонал, і оновлений дизайн.

В цьому році компанія Apple представить нові моделі iPhone, iPad, Apple Watch, а також оновлених MacBook і навушники AirPods.

Презентація розпочнеться 12 вересня о 10:00 за місцевим часом, в Києві вже буде 20:00.

Нові iPhone

Зокрема, Apple має намір представити три нові моделі смартфонів. Як пише НВ , за їх допомогою «яблучна» корпорація має намір створити нову продуктову лінійку.

Її основою стане iPhone X з 5,8-дюймовим OLED-екраном. Найгучніший смартфон недавнього часу отримає оновлене "залізо", але більше не буде флагманом.

Ним стане новий iPhone, назва якого поки невідома, за деякими даними, це буде iPhone XS. Він отримає 6,5-дюймовий OLED-екран. І вперше в історії Apple цей смартфон отримає підтримку двох сім-карт. Щоправда, ця версія буде доступна для продажу лише в деяких країнах світу.

Але родзинкою нової лінійки за прогнозами аналітиків стане третя, найдешевша модель, яка буде схожа на iPhone X, але буде оснащуватися 6,1-дюймовим LCD-екраном. І у неї також буде версія з двома сім-картами для деяких країн.

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Всі три новинки будуть успадковувати нинішній iPhone X в його основних "фішках". Всі вони отримають "моноброву", керування жестами по екрану і систему розпізнавання особи Face ID.

Передбачається, що в 6,5-дюймовій флагманській моделі також з'явиться можливість розміщення на екрані двох додатків одночасно. Або ж просто буде розширено відображення інформації в таких додатках як пошта і календар.

За прогнозами експертів 6,1-дюймовий iPhone буде найдоступнішим за ціною і самим квітчастим.

Серед можливих кольорів називають сірий, білий, червоний, синій і помаранчевий. Крім того, у новинки рамка на торцях пристрою буде зроблена з незабарвленого алюмінію, а не з нержавіючої сталі в колір корпусу, як у iPhone X.

І, судячи з усього, це буде наймасовіший iPhone наступного року, покликаний замінити бестселери останніх років - iPhone 5s і його спадкоємця iPhone SE.

Експерти припускають, що новий X і 6,5-дюймовий флагман отримають цінники від $1000. А вартість третьої моделі може бути відчутно нижче - аж до $600. Хоча якраз ціни на новинки поки що залишається найбільшою загадкою.

Відео: ConceptsiPhone

Як зазначає Главред , працювати смартфони з дисплеєм у 5,8 та 6,5 дюймів будуть на процесорі Apple A12 – першому мобільному процесорі компанії, який виготовляється за 7-нм техпроцесом. Також вони отримають 4 Гб оперативної пам'яті.

Відмінною рисою гаджета має стати поліпшена камера iPhone XS. Передбачалося навіть, що вона буде потрійною, однак це нововведення Apple вирішила відкласти на 2019 рік.

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Очікується, що завдяки великому екрану в горизонтальній орієнтації великий iPhone XS буде відображати додатки, як iPad.

Також джерела стверджували, що майбутні iPhone отримають роз'єм USB-C замість звичного для Apple інтерфейсу Lightning. Оновлення, як запевняє джерело, стосується iPhone і iPad наступного покоління, і, швидше за все, у Apple з'явиться серія iPhone 2019 з підтримкою USB Type-C.

Старт продажів iPhone XS намічений на 14 вересня: саме в цей день відкриються попередні замовлення на гаджети. У продаж смартфони надійдуть 21 вересня.

Планшети iPad Pro і ноутбуки MacBook Pro

Крім смартфонів, очікується презентація двох iPad Pro з екранами 11 і 12,9 дюймів. Основні характеристики новинок Apple - відсутність кнопки Home, розпізнавання осіб, мінімальні рамки.

Також Apple може показати оновлені MacBook Pro з діагоналлю екрана 12 дюймів, пише РБК-Україна . Імовірно, MacBook Pro буде оснащений процесором нового покоління і вдосконаленою клавіатурою зі "швидкими" клавішами. Більш потужним процесором обзаведеться і чергова модель моноблока iMac.

Розумні годинник Apple Watch

Новий дизайн отримають і розумні годинники Apple Watch. Діагональ дисплея смарт-годинників збільшиться, за рахунок чого зміниться і зовнішній вигляд гаджета. Apple Watch Series 4 будуть оснащені екранами розміром 39,9 мм і 45,2 мм. Рамки пристроїв стануть мінімальними.

Навушники AirPods і зарядна станція AirPower

Навушники AirPods отримають нову функцію: їх оснастять підтримкою команди Siri, а також можливістю бездротової зарядки від станції AirPower.

Саму зарядну станцію також повинні представити восени. AirPower була презентована ще у минулому році, проте так і не вийшла в продаж через проблеми в роботі. Оновлена версія забезпечить швидку і одночасну зарядку всіх гаджетів Apple.