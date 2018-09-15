Автопілот Tesla перестав працювати після невдалого оновлення

У самій компанії повідомили, що ця проблема відома інженерам, і вони працюють над її усуненням.

Після невдалого оновлення бортової системи в деяких автомобілях Tesla перестав працювати вбудований автопілот.

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Про це повідомляє Новое время.

"За словами представників Tesla, ця проблема відома інженерам, і вони працюють над її усуненням", - йдеться у повідомленні.

Підкреслюється, що про неполадки стало відомо у вівторок, 11 вересня. Один з власників Tesla Model 3 написав скаргу в компанію, де йому в четвер, 13 вересня, пообіцяли найближчим часом усунути всі помилки.

Очікується, що усунення неполадок забере ще два дні.

Зазначається, що оновлення мало збільшити можливості автопілота, а також спростити управління спливаючими повідомленнями.

Наразі невідомо, скільки власників Tesla зіткнулися з проблемою. Крім того, невідомо, чи зачіпає проблема виключно Model 3 або також інші моделі автомобілів.

Автопілот Tesla є просунутою програмою, здатної самостійно керувати автомобілем, паркувати його і регулювати швидкість. Вперше вона була представлена ​​в 2014 році, і компанія поступово розширювала її функції.