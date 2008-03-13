Хакери зламали сервер Гарвардського університету

Керівництво Гарвардського університету попередило студентів і абітурієнтів, що їх персональна інформація, яка зберігалася на сервері навчального закладу, могла виявитися доступною стороннім особам, передає AP.

У лютому сервер університету був зламаний хакерами, внаслідок чого ними могли бути одержана інформація про десять тисяч користувачів, для більше половини з яких були доступні номери полісів соціального страхування.

Номер поліса соціального страхування може бути використаний для отримання кредиту або оформлення кредитної картки. Представники університету пообіцяли надалі забезпечити надійніший захист для персональних даних користувачів, а також допомогти тим, хто постраждав, встановити, чи скористався хто-небудь номерами їх полісів.

Лента.ру