Білл Гейтс назвав єдину помилку в Microsoft, про яку він шкодує

Засновник Microsoft зізнався, що єдиною помилкою, про яку він серйозно шкодує, був винахід команди Ctrl+Alt+Del. Про це він розповів на глобальному бізнес-форумі компанії Bloomberg у Нью-Йорку, передає Бі-бі-сі з посиланням на Times.

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Вже давно очевидно, зізнався Гейтс, що численним користувачам комп'ютерів було б значно зручніше мати одну кнопку замість не дуже зручно розташованої на клавіатурі комбінації.

Ще кілька років тому Гейтс звинувачував у появі незручною комбінації дизайнерів клавіатури з IBM, але ті наполягали і наполягають на тому, що це було зроблено заради зручності програмістів і системних інженерів.

Як повідомляв УНІАН, Microsoft почне поставки шоломів доповненої реальності разом з осіннім великим оновленням Windows, призначеним на 17 жовтня.