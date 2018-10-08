Новий місяць 9 жовтня: що категорично не можна робити у цей день

Молодик - це фаза, яка відрізняється різким спадом енергії, що може позначитися на житті та самопочутті людей.

Щоб провести 9 жовтня з користю й уникнути негативних наслідків, потрібно дотримуватися певних правил.

Незважаючи на те, що молодик - не така небезпечна фаза, як повний місяць, його вплив може бути небезпечним, передають "Подробности".

Що не можна робити 9 жовтня

Деяких дій краще уникати в цей день, оскільки вони можуть спричинити чимало проблем.

Намагайтеся стежити за тим, що вимовляєте, тому що будь-яке сказане слово може обернутися проти вас. Нікому не розповідайте про свої наміри, бажання, страхи та переживання, а також не конфліктуйте. Тиша і спокій допоможуть вам уникнути неприємностей.

Планувати нові справи 9 жовтня можна, але от реалізовувати плани краще пізніше. У цей день енергетика нічного світила ще дуже слабка, тому втілити заплановане повною мірою не вийде.

Читайте такожСонячне затемнення 11 серпня: де дивитися та яким воно буде (відео)

Якщо у вас виникли проблеми з другою половинкою, з'ясовувати стосунки, а тим більше розривати їх краще в інший день. Вплив місячного диска під час молодика може відбитися на вашому емоційному стані, зробивши вас більш чутливими і сприйнятливими. Можливо, вже наступного дня ви і ваш партнер зможете прийти до примирення і зберегти свої стосунки.

Ходити магазинами під час молодика - не найкраща ідея. Є ризик витратити гроші недоцільно.

Стрижка в цей день може позбавити вас успіхів і життєвих сил, тому цю процедуру рекомендується відкласти на більш відповідний час.

Молодик 9 жовтня 2018 року: що можна робити

Під час молодика астрологи радять не бояться мріяти: навіть ваші найсміливіші мрії можуть матеріалізуватися.

Молодик 9 жовтня - прекрасний день для позбавлення від шкідливих звичок. Наприклад, якщо ви давно мріяли кинути курити, зробіть це в перший день місячного циклу. І ваші шанси позбутися поганої звички будуть набагато вищими, ніж в будь-якій іншій місячний день. Також корисно 9 жовтня провести розвантажувальний день, щоб очистити організм від всього зайвого.

Перший день місячного циклу слід провести у чудовому настрої, тоді весь місяць вас супроводжуватиме везіння й радість.