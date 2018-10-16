Стало відомо, коли вийде нова версія Winamp

Ця версія стане першою за сім років.

Нідерландська компанія Radionomy в 2019 році випустить оновлення для цифрового музичного плеєра Winamp - вперше з 2013 року.

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Нова версія програми об'єднає MP3-плеєр, підкасти і підписки сторонніх музичних сервісів, передає kommersant з посиланням на Techcrunch . Плеєр буде запущений в якості єдиної платформи для мобільних пристроїв. Незважаючи на те, що для комп'ютерів занадто велика частка iTunes та інших сервісів, оновлення отримає також і десктоповая версія.

Плеєр Winamp був створений в 1997 році і швидко завоював популярність на ринку. У 1999 році плеєр був куплений за $80 млн компанією Aol, у 2014 році Winamp перейшов під контроль до Radionomy. В даний час, за даними компанії, у всьому світі плеєром досі користуються понад 100 млн осіб.